SANKO’da iftar yemekleri devam ediyor

İftar yemeğine SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Liseler Müdürü Uğur Topuz, Ortaokul Müdürü Uğur Çekici, İlkokul Müdürü Hülya Bingül, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ve Müdür Yardımcısı Taner Neng, öğretim üyeleri, doktorlar, öğretmenler ve idari personel katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO ailesi ile iftar yemeği geleneğinin 114 yıl öncesine dayandığını söyleyip, “Konukoğlu Ailesi olarak Ramazan ayında çalışma arkadaşlarımızla iftar yemeğinde buluşmak, olmazsa olmazımızdır. Bizden sonraki kuşakların da aynı şekilde uygulamayı sürdüreceklerine inanıyorum. Dedemizden, babamızdan görüp sürdürdüğümüz iftar yemeği buluşmasını, çocuklarımız ve torunlarımız da sürdürecektir. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir geleceği paylaşmanız temennisiyle Ramazanınızı kutlarım” dedi.

Yönetim Kurulu üyelerinin masaları dolaşarak konukların Ramazan ayını kutlaması sonrasında kurumda 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışan 50 personele içerisine lazerle fotoğrafı işlenmiş kristal plaket ve armağan verildi.

Konuklar arasında yapılan çekilişle 5 çalışan tam, 5 çalışan ise yarım altın kazandı.