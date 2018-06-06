SANKO’dan Adıyaman işletmeleri çalışanlarına iftar

Konukoğlu Ailesi tarafından bir asrı aşan süredir uygulanan iftar yemekleri kapsamında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Adıyaman’da düzenlenen iftar yemeğine, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fuat Tekin ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk katıldı. Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Adıyaman Tekstil İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Özhan ve Hüseyin Demir’in de katıldığı iftar programı kapsamında, kurumda 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışan 7 kişiye içerisinde kendilerine ait lazerle işlenmiş fotoğrafı bulunan kristal plaket ve armağan verildi.

Bu arada, yemekte bulunan en kıdemli personel olan Teknik Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Demir’e özel armağan takdim edilirken, çalışanlar arasında yapılan çekilişle 4 kişi tam, 4 kişi de yarım altın kazandı.