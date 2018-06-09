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09 Haziran 2018 16:40

SANKO’dan muhtarlar ve huzurevi sakinlerine iftar yemeği

SANKO Holding muhtarlar ve huzurevi sakinleri için iftar yemeği düzenledi.

SANKO’dan muhtarlar ve huzurevi sakinlerine iftar yemeği

09 Haziran 2018 16:40


Yemekte konuşan Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, muhtarların, Sani Konukoğlu Vakfı’nın gıda dağıtımı organizasyonunda ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde en büyük yardımcıları olduğunu belirterek, “Yarımların doğru adrese götürülmesinde bize katkılarından dolayı muhtarlarımıza kalbi duygularla teşekkür ediyorum” dedi. Devletin halkla ilişkilerdeki ilk halkası olan muhtarlarla Ramazan ayında iftar yemeğinde buluşmanın Konukoğlu ailesinin geleneği olduğunu kaydeden Konukoğlu, muhtarları Sani Konukoğlu Vakfı’nın ayrılmaz parçası olarak gördüklerini söyledi. Huzurevi sakinlerini de iftar yemeğinde ağırladıklarını anımsatan Konukoğlu, “Her birisi değer olan huzurevi sakinleri yalnız değildir. Konukoğlu ailesi ve Sani Konukoğlu Vakfı olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.


İftar yemeğine Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Sanko Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan ve Genel Müdür Yardımcısı Şeref Çakmak katıldı. Yemekte konuşan Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, SANKO ve Konukoğlu Ailesinin, muhtarların sorunlarına çözüm konusunda her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.




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