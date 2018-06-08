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08 Haziran 2018 10:02

-SANKO’dan Tokat Erbaa’da çalışanlarına iftar yemeği

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Enerji, Konukoğlu Ailesinin bir asrı aşan uygulaması kapsamında, Tokat Erbaa’da bulunan Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santrali çalışanlarına ve ailelerine iftar yemeği verdi.

-SANKO’dan Tokat Erbaa’da çalışanlarına iftar yemeği

08 Haziran 2018 10:02


Sanko Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın ve Tepekışla Barajı İşletme Müdürü Ebubekir Sütçü’nün ev sahipliğinde Erbaa’da bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine, işletme ve özel güvenlik çalışanları ve aileleri katıldı.


Yemekte Genel Müdür Tekin ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın, masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz dedi. Yemeğin ardından işletme çalışanlarından hiç devamsızlık yapmayan ve en çok öneri veren çalışanlara tam altın ve başarı belgesi verildi.


Bu arada, yapılan çekilişle bir çalışan tam altın, üç çalışan yarım altın kazandı.




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