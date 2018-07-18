SANKO’nun 4 şirketi ikinci 500 listesinde

Ş., MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, listede Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.66’ıncı, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 280’inci, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 323’üncü, Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 494’üncü sırada yer aldı.

Yine 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76’ıncı, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 215’inci, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 251’inci, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 471’inci sıradan listeye girmişti.

“Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı kesinlikle aksatmıyoruz”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda olduğu gibi, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da SANKO’nun 4 şirketinin yer aldığını belirtirken, “Bu durumda İSO tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında SANKO’nun 8 şirketi bulunuyor. Ekonomik dalgalanmalar döneminde dahi yatırımlarımızı aksatmayız. Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı planlamamıza uygun olarak yapıyoruz. Bugüne kadar çok badireler atlatan Türkiye’nin, yatırım yapmayı milli görev kabul eden girişimcileri, genç nüfusu ve güçlü siyasi irade sayesinde aşamayacağı güçlük yoktur. Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı kesinlikle aksatmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte ekonomiden sorumlu bakanlıkların ve bürokrasinin azaltılmasına bağlı olarak hızlı karar alma süreci sayesinde Türkiye’nin yeni bir sanayi hamlesi yaşayacağına inanıyorum. Gücümüz ülkemizin ve milletimizin gücüdür. Ülkemizle birlikte daha iyi günler yaşayacağımızdan şüphem yok. Ülke genelindeki yatırımlarımız, sağladığımız istihdam, yaptığımız üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize ve milletimize yararlı olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.