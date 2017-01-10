Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 18:29

ŞANLIDER’den gazeteciler cemiyetine ziyaret

ŞANLIDER’den gazeteciler cemiyetine ziyaret

10 Ocak 2017 18:29

Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni (GGC) ziyaret etti.
10 Ocak Gazeteciler Gününü tebrik eden Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, Gaziantep il genelinde görev yapan tüm gazetecilere başarı dileklerini iletirken basının 4.kuvvet olduğunu söyledi. GGC Başkanı İbrahim Ay’da ŞANLIDER’in böyle önemli bir günde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “ Ülkenin zor günler geçirdiği bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu şartlardan çıkmamız lazım” dedi.
‘‘Basin 4. Kuvvettir’’
Demokratik toplumlarda basını önemsediklerini dile getiren ŞANLIDER Dernek Başkanı İsmet Erdoğan, “Gelişmiş toplumlarda, katılımcı demokratik toplumlarda basın 4. kuvvet olarak anılır. Yürütme, yasama ve yargının yanında basın 4. kuvvettir. Yargının bağımsız tarafsız olması ne kadar önemliyse basının da tarafsız olması, baskılardan uzak haber yapabilme yetkisine sahip olabilmesini çok önemsiyoruz. Bu toplumumuzun gelişmişliği açısından çok önem arz ediyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin yerelin ötesinde ulusal nitelikte faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Daha iyi işler başaracağını inanıyoruz. Gaziantep ihracaatta çok iyi bir yere sahip. Jeopolitik olarak da Gaziantep önemli bir noktadır. Gaziantep’te basın ve sivil toplum kuruluşlarının Gaziantep’i daha iyi bir noktaya getirebilmek için çok önemli görev infaa edeceklerine inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyoruz” dedi.
‘‘Güçlü hükümet olması önemli’’
Bu anlamlı günde Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, “Gazeteciler Cemiyeti olarak ekibimizle birlikte bugünlere geldik. Gazeteci meslektaşlarımın çok zor şartlar altında görevini yerine getiriyor. Biz Cemiyet olarak meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda görevlerini yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. ŞANLIDER olarak güzel sosyal projelere imza atıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Sizin döneminizde yapılan başarılı projeleri dikkatle takip ediyoruz. Biz Gaziantep’in faydasına olabilecek tüm projelerde gerek Gazeteciler Cemiyeti olarak gerek medya kuruluşlarımızla yanınızdayız. Yanı başımızda savaş var. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu şartlardan çıkmamız lazım. Bugün ne kadar da olsa sanayici, esnaf zor durumda ama bu kadar olumsuzuluğa rağmen yine de güçlü bir hükümetin olması çok önemli.Yoksa çok daha zor günler bizi bekliyor olacaktı”dedi.
GGC Başkanı İbrahim Ay, ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Nur Mirkelam, Hakkı Kılıç, Mehmet Boncuk, Ramazan Özdemir ve Murat Yağız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Çarşamba
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç