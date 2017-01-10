ŞANLIDER’den gazeteciler cemiyetine ziyaret

Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni (GGC) ziyaret etti.

10 Ocak Gazeteciler Gününü tebrik eden Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, Gaziantep il genelinde görev yapan tüm gazetecilere başarı dileklerini iletirken basının 4.kuvvet olduğunu söyledi. GGC Başkanı İbrahim Ay’da ŞANLIDER’in böyle önemli bir günde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “ Ülkenin zor günler geçirdiği bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu şartlardan çıkmamız lazım” dedi.

‘‘Basin 4. Kuvvettir’’

Demokratik toplumlarda basını önemsediklerini dile getiren ŞANLIDER Dernek Başkanı İsmet Erdoğan, “Gelişmiş toplumlarda, katılımcı demokratik toplumlarda basın 4. kuvvet olarak anılır. Yürütme, yasama ve yargının yanında basın 4. kuvvettir. Yargının bağımsız tarafsız olması ne kadar önemliyse basının da tarafsız olması, baskılardan uzak haber yapabilme yetkisine sahip olabilmesini çok önemsiyoruz. Bu toplumumuzun gelişmişliği açısından çok önem arz ediyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin yerelin ötesinde ulusal nitelikte faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Daha iyi işler başaracağını inanıyoruz. Gaziantep ihracaatta çok iyi bir yere sahip. Jeopolitik olarak da Gaziantep önemli bir noktadır. Gaziantep’te basın ve sivil toplum kuruluşlarının Gaziantep’i daha iyi bir noktaya getirebilmek için çok önemli görev infaa edeceklerine inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyoruz” dedi.

‘‘Güçlü hükümet olması önemli’’

Bu anlamlı günde Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, “Gazeteciler Cemiyeti olarak ekibimizle birlikte bugünlere geldik. Gazeteci meslektaşlarımın çok zor şartlar altında görevini yerine getiriyor. Biz Cemiyet olarak meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda görevlerini yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. ŞANLIDER olarak güzel sosyal projelere imza atıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Sizin döneminizde yapılan başarılı projeleri dikkatle takip ediyoruz. Biz Gaziantep’in faydasına olabilecek tüm projelerde gerek Gazeteciler Cemiyeti olarak gerek medya kuruluşlarımızla yanınızdayız. Yanı başımızda savaş var. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu şartlardan çıkmamız lazım. Bugün ne kadar da olsa sanayici, esnaf zor durumda ama bu kadar olumsuzuluğa rağmen yine de güçlü bir hükümetin olması çok önemli.Yoksa çok daha zor günler bizi bekliyor olacaktı”dedi.

GGC Başkanı İbrahim Ay, ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Nur Mirkelam, Hakkı Kılıç, Mehmet Boncuk, Ramazan Özdemir ve Murat Yağız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.