Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 10:11

Şanlıurfa’da 4 kişiyi öldüren zanlı Gaziantep’te yakalandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Ramazan S.

Şanlıurfa’da 4 kişiyi öldüren zanlı Gaziantep’te yakalandı

29 Ağustos 2018 10:11

yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bozova’ya bağlı Kızlar Mahallesi’nde Ramazan Ş. daha önceden aralarında husumet bulunan amcaları Müslüm ve Şeyho Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ş.’nin silahla amcalarını, halası Narin ve yengesi Emine Ş.’ye ateş ederek öldürdüğü ileri sürülmüştü. Şüpheli şahsın Gaziantep’e geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı çalışma sonucu, Ramazan S.’yi Akyol Mahallesi’nde bir eve yaptığı operasyonla yakaladı. Şahsın üzerinde olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç