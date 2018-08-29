Şanlıurfa’da 4 kişiyi öldüren zanlı Gaziantep’te yakalandı

yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova’ya bağlı Kızlar Mahallesi’nde Ramazan Ş. daha önceden aralarında husumet bulunan amcaları Müslüm ve Şeyho Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ş.’nin silahla amcalarını, halası Narin ve yengesi Emine Ş.’ye ateş ederek öldürdüğü ileri sürülmüştü. Şüpheli şahsın Gaziantep’e geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı çalışma sonucu, Ramazan S.’yi Akyol Mahallesi’nde bir eve yaptığı operasyonla yakaladı. Şahsın üzerinde olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.