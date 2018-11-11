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Şanlıurfa'daki kavgada ölenlerin cenazeleri adli tıptan alındı

Şanlıurfa’da dün iki komşu aile arasında yaşanan kavgada ölen 2 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da dün iki komşu aile arasında yaşanan kavgada ölen 2 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde dün akşam iki komşu aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kavgada ölen köy korucusu İbrahim Bakış (30) ve güvenlik korucusu İbrahim Bağış'ın (36) cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsilerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

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