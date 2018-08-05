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05 Ağustos 2018 10:53

Sapanca’dan sonra Gaziantep’te yürek burkan köpek görüntüsü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6 aylık bir köpek, ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Sapanca’dan sonra Gaziantep’te yürek burkan köpek görüntüsü

05 Ağustos 2018 10:53


Geçtiğimiz aylarda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin yürek yakan görüntüsü hafızalardayken bu kez benzer bir görüntü Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kaydedildi. Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan İslahiye Belediyesine ait kum ocağında çalışanlar, sabah saatlerinde şantiye alanında yerde yatan bir köpek gördüler. Köpeğin ön sağ ayağı ve kuyruğunun kesik olduğunu fark eden şantiye çalışanları, yaralı köpeği gölge yere çektikten sonra su ve yiyecek verdi. Daha sonra Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) Temsilcisine haber verilmesi üzerine, yaralı köpek Canlı Hayatı İyileştirme (CAHİDE) derneğine gönderildi. Veteriner hekimlerin tarafından tedavisine başlanan köpeğin kesilen ayağı ve kuyruk yarasının kurtlandığı belirtildi. Erkek köpeğin ayağının ve kuyruğunun nasıl kesildiği araştırılırken, tedavisi devam ediyor.




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