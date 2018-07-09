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09 Temmuz 2018 17:47

Şapkalı kapkaççıları marka ele verdi

Gaziantep’te kendilerini şapka ile kamufle eden kapkaçcıları şapkanın markası yakalattı.

Şapkalı kapkaççıları marka ele verdi

09 Temmuz 2018 17:47


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen kapkaç olayları ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şapka kullanarak yüzlerini kamufle eden şahısların yakalanması için çalışma yürüten ekipler, güvenlik kamera görüntülerinde izledikleri şahısların giydikleri şapkanın markasından yola çıkarak, A.R.U isimli şahsa ulaştı. Yapılan operasyon ile yakalanan A.R.U, suçunu itiraf ederken, olaylara karışan 4 arkadaşının daha ismini verdi. Ekipler kapkaç olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen R.T, B.H, M.A.Y ve T.C isimli şahısları da yaptığı baskınla yakaladı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu 6 olay aydınlatıldı.


Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi.




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