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15 Eylül 2017 11:57

Saray kumaşı olarak bilinen "kutnu", Londra’da tanıtılıyor

Gaziantep yöresine özgü olan ve Saray kumaşı olarak bilinen kutnu, Londra Moda Haftası’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katılımıyla modacı Bora Aksu’nun hazırladığı defilede sergilenecek.

Saray kumaşı olarak bilinen

15 Eylül 2017 11:57


Şahin, İngiltere’de ikamet eden modacı Bora Aksu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ve Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu ile kutnu kumaşının Londra Moda Haftası’nda sergilenecek olması dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Gaziantep’in geleneksel mirası kutnu kumaşının finans, kültür ve sanat merkezi Londra’da tanıtılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Londra’daki moda haftasında Gaziantep rüzgarının esmesi ve Gaziantep’in çok özgün kumaşının bir Türk tasarımcının düzenlediği çok güzel bir defileyle temsil edilecek olmasından çok mutluyuz" dedi. Bir şehrin yaşam kalitesini maddi olarak artırmanın yanında kültürel mirasının da korunması ve geleceğe aktarılmasının önemini anlatan Şahin, Gaziantep’te 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği, "saray kumaşı" olarak bilinen kutnu kumaşını ileride İngiliz kraliyetinin Buckingham Sarayı’nda da görmekten mutlu olacağını vurguladı. Modacı Aksu da kutnu kumaşının defilede İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonu kapsamında sergileneceğini belirterek, "Ben her zaman Türk kültüründen bazı ögeleri alıp onları modernize bir şekilde burada kendi defilelerimde ve koleksiyonlarımda kullanıyorum. Kutnu kumaşıyla ilgili böyle bir çalışma projesi geldiğinde çok heyecanlandım. Çok harika bir koleksiyon ortaya çıktı" diye konuştu.


Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, "Kumaşın Avrupa tanıtımına İngiltere’den başlamak güzel ve önemli. En büyük amacımız kutnu tezgahları ve kutnu ustalarının sayısını artırmak." ifadelerini kullandı.


Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da Gaziantep’in finans, kültür ve sanat alanında tarihi bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Gaziantep’in şu anda 6,3 milyar dolar ihracatı var. İnanıyorum ki önümüzdeki 5-6 yıl içinde kutnu kumaşının da bu ihracatın artırılmasında payı olacaktır" şeklinde konuştu.


Öte yandan Şahin, Londra’yı ziyareti kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nde, Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi.




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