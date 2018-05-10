Sarayların kumaşına yeni ve modern tasarım

Tasarımcı Şule Aydemir tarafından inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalınarak geliştirilen kutnu, birçok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Festival Parkta Şule Aydemir tarafından açılan standı ziyaret ederek Aydemir’den bilgi aldı ve kutnu kumaşının kent tanıtımı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Moda Tasarımcısı Şule Aydemir tarafından eşsiz modellere dönüştürülen kutnu kumaşı Gaziantep’in tanıtımında da büyük rol oynuyor. Şule Aydemir, mağazasındaki tüm ürünleri kendi bünyelerindeki atölyede hazırlıyor.

Kişiye göre özel tasarım

Aydemir, kutnu kumaşının kullanıldığı 70 den fazla ürün sunuyor. Çocukluk yıllarında başladığı tasarım tutkusunu meslek olarak seçen Şule Aydemir, kutnu kumaşı kullanarak ajandadan, heykele, kutudan lambadere kadar akla gelebilecek her konuda çok özel tasarımlar yapıyor. Siparişe göre tasarım yapan Şule Aydemir’in, tamamen el işçiliği ile yaptığı tasarımların başka bir örneği bulunmuyor.

Kutnu bir sevdadır

Tasarımcı Şule Aydemir, Gaziantep’e özgü geleneksel bir kumaş olan kutnunun geçmişinin 16’ıncı yüzyıla dayandığını belirterek, “Tarihsel süreç içerisinde Osmanlı saraylarından, İngiliz ve Fransız kraliyet ailelerine kadar kullanıldığı bilinen kutnu kumaşının en önemli özelliği, çözgüsünün floş ipek, atkısının pamuk ve her bir telinde usta emeği olmasıdır. Son yıllarda adeta unutulan kutnu, doğduğu topraklar olan Gaziantep’te yeniden hak ettiği değere kavuşmaya başladı” dedi.

Sarayların kumaşı olarak tanınan kutnu kumaşının teknolojiye yenik düşerek uzun yıllardan bu yana sadece folklor kıyafetleri ile sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu ancak son dönemlerde Gaziantepli girişimcilerin çabalarıyla yeniden değerlendiğini kaydeden Aydemir, “Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te ve yöreye özgü el tezgahlarında değişik şekillerde dokunan ipekli bir dokuma türü olan Gaziantep Kutnu kumaşının coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Türkiye genelinde yeniden büyük ilgi görmeye başladı. Adeta son yıllarda bu özel kumaş yeniden keşfedildi” şeklinde konuştu.

Tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan kutnu kumaşının yeninden popüler hale gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Şule Aydemir, "Kutnu çok özel, harika bir kumaş. Son derece sağlıklı. İpek ve pamuktan yapılan bir kumaş. Bir kez dokunursanız, bir daha bırakamazsınız. Bu kadar albenisi olan, bağımlılık yapan bir kumaş. Yazın terletmeyen ve serin, kışın sıcak tutan bir kumaş. Ancak, aynı zamanda da hareketli, biraz da şımarık bir kumaş. Kutnuyu tanımak için bir kaç yıl üzerinde çalışmanız gerek” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, bu çalışmalar çok önemli

Şule Aydemir’in kutnu atölyesini ziyaret eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, saray kumaşı olarak bilinen kutnu kumaşının uluslararası boyutta tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kutnu kumaşı tanıtımına önem verdiklerini kaydeden Şahin, "Bu, büyük bir emanet ve sorumluluk. Biz, zenginliğin kültürel miras olduğunu biliyoruz. Biz de kültürel belediyecilik alanında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu anlamda kutnunun da kültürümüzde ayrı bir yeri var. Kutnu kumaşını modernize ederek geçmişten geleceğe taşımak ve uluslararası boyutta tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla yeniden değerlenen kutnunun ilgi görmesi çok sevindirici. Bu tür çalışmaların mutlaka desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları hakkında Başkan Şahin’e bilgi veren Şule Aydemir de “Daha çok kurumların taleplerine uygun, özgün ve kentimizin tarihini, kültürünü yansıtan tasarımlar yapıyoruz. Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin hemen her bölgesinden ve yurt dışından da talepler alıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.