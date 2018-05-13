Sarayların vazgeçilmezi kutnu gençlerin gözdesi oluyor

Osmanlı saraylarının vazgeçilmez kumaşı olan kutnudan yapılan ürünler, gençlerden yoğun ilgi görüyor. 45 yaşındaki tasarımcı Şule Aydemir ve eşi Erdal Aydemir’in 80 metrekarelik Hayal isimli atölyelerinde yeniden tasarladıkları kumaş, genç kesimin modası olma yolunda ilerliyor. En büyük hayallerinin kültürlerinde önemli bir yere sahip kumaşın kaybolmaması olduğunu söyleyen Şule Aydemir ve eşi Erdal Aydemir, hedef kitlelerinin genç kesim olduğunun altını çiziyor.

Atölyelerinde kutnu kumaşını markalaştırmaya çalıştıklarını belirten Şule Aydemir, “Atölyemizde kutnuyu markalaştırmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla kutnunun markalaşmasında bir nebze olsa katkımız olsun istiyoruz. Kutnunun vazgeçilmez bir tadı vardır. Eşimle beraber çalışmaya başladığımızda bundan daha da zevk almaya başladık. Kutnu geçmişten günümüze kadar gelmiş ancak dikkatimizi çeken gençlerin kutnuya uzak olmasıydı. Bizim hedef kitlemiz gençler oldu. Gençlerin dikkatini çekmek için tasarım yapmaya karar verdik. Önce deseninden başladık, desenine ilk önce puanlı dedik, 50-60’lara gidelim dedik. Puanlı ekose derken yaklaşık 8 aylık çalışma sonucu kutnuyu bu seviyeye getirdik” dedi.

“Hedefimiz gençler”

Hedeflerinin geçler olduğunu vurgulayan Şule Aydemir, “Özellikle gençlerin kumaşa bakışları bizleri çok mutlu etti. Şuan için gençlerin beğenmesi, gittiğimiz festivallerde gençlerin yanımıza gelmesi, mezuniyetime bu kumaştan istiyorum demesi bile bizim emeğimize değdi diyoruz. Özellikle puanlı ve ekosede beklenenden çok fazla beğeni alıyoruz. Hedefimiz gençlerdi, hedefimize bir basamak yaklaştık. Biz kutnunun satışlarını arttırmak istiyoruz, kutnuyu her evde tekrar görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“80 metrekareden dünyaya açılmak istiyoruz”

80 metrekarelik atölyelerinden dünyaya açılmak istediklerini söyleyen Şule Aydemir, “Biz sadece Gaziantep’te değil, bütün dünyaya kutnuyu tanıtmak ve satmak istiyoruz. Bu turizme de katkı sağlayacak. Bizim atölyemiz 80 metrekare ve buradan dünyaya açılmak bizim hedefimizdir” diye konuştu.

Erdal Aydemir ise, 20 senelik bir birikimleri olduğunu ve bu birikimi atölyelerinde topladıklarını, ürünlerini tasarlarken detay çözmede çok rahat davrandıklarını ve yaptıkları her şeyin kutnu kumaşından olduğunu, amaçlarının gençlere kutnu kumaşını tanıtmak ve kültürlerini yeniden yaşatmak olduğunu ifade etti.