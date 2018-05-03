Şaşırtan deneyler renkli görüntüler oluşturdu

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği kapsamınında İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin deneylerinden oluşan bir sergi açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Murat Bayram Kurşun konuşma yaptı. Kurşun, Türk insanın bilim ve teknoloji ile asırlar evvel tanıştığı belirterek, Türk insanın azmi ile her türlü zorluğun üstesinden geldiğini ifade etti. Kurşun, bilim ve teknoloji alanında çeşitli yarışmalar düzenlendiğini, dereceye girenlere çeşitli ödüllüler verildiğini kaydetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek, sergilenen projeleri inceledi. Protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı

Deneyler renkli görüntüler oluşturdu

Öğrencilerin yaptığı birbirinden ilginç deneyler, programda renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı renkli köpük ve su dolu bidonu fırlatma anı yoğun ilgi gördü.

Birbirinden ilginç projeler

Protokol üyelerini de şaşırtan birbirinden renkli projeler arasında; depreme dayanıklı altıgen ev, hayvanlar için dökülmeyen yemlik, 100 derecede kaynayan suyu 20 derecede kaynatmaya başlayan sistem, muzdan elektrik üretimi, hemzemin geçitte araca duyarlı bariyer sistemi gibi çalışmalar yer aldı.

Resim sergisini de gezen protokol üyeleri, fuarın hazırlanmasında emeğe geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural’a 8. sınıf öğrencisi Özlem Öcal canlı hayvanları göstererek, hayvanlara yapılan işkenceleri hatırlattı. Aç kalan hayvanlar için yapılan yemlik hakkında bilgi veren öğrenci Öcal, katliamların durdurulmasını isteyerek sokak hayvanları için ilçede barınak yapılmasını istedi. Vural, Haziran ayı sonrasında ilçeye hayvan barınağı yapılacağını müjdeledi.

Programda öğrencilerin yaptığı resimler de sergilendi.

Programa İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk, Okul Müdürü Murat Bayram Kurşun ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.