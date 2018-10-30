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Satrançta büyük başarı

SANKO Okulları öğrencileri, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası”nda bir birincilik ve iki üçüncülük kupası kazandı.


Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Kutay Sakmak, 10 Yaş Genel Kategorisinde il birincisi, Elif Ilgın Çınar, 11 Yaş Kızlar Kategorisinde il üçüncüsü ve Yakup Kaan Keskin, 18 Yaş Genel Kategorisinde il üçüncüsü oldu.


Dereceye giren SANKO Okulları öğrencileri kupanın yanı sıra, madalya ve satranç takımı ile ödüllendirildi.

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