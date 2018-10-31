Satrançta çifte şampiyonluk GKV'nin

Geleneksel Satranç Turnuvası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda9 yaş genel kategorisinde il birinciliğini kazanan GKV Özel İlkokulu öğrencisi Çağan Tütüncüler ve 14 yaş genel il birincisi GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Dila Baloğlu şampiyonluk kupalarını okullarına götürdü.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri başarıdan başarıya koşarken bir şampiyonluk müjdesi de satrançtan geldi. Şehitkamil Belediyesi 38. Geleneksel Satranç Turnuvası 29 Ekim Cumhuriyet Kupasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının iki öğrencisi de birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Satranç Şampiyonasında 9 yaş genel kategorisinde il birinciliğini kazanan GKV Özel İlkokulu öğrencisi Çağan Tütüncüler ve 14 yaş genel il birincisi GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Dila Baloğlu şampiyonluk kupalarını okullarına götürdü. Okul Müdürleri Mustafa Şenel ve Abdullah Dağlı başarılı öğrencileri kutlayarak ödüllendirdi. Satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden İlkokul Müdürü Mustafa Şenel ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı sporcuların okul öncesi dönemlerden itibaren yetenekleri doğrultusunda yetiştirildiğini ifade ettiler.