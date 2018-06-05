Savcı, Denetimli Serbestlik personeli ve yükümlüler iftarda buluştu

İftar programında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Komisyon Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Komisyon Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uymaz, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Umut Mermi, Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür yardımcıları, proje ortağı Gaziantep Üniversitesi ile yükümlüler katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Sosyal Tesisinde düzenlenen iftar yemeği, "Bir Motif Bir İnsan" isimli SODES projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik hizmetlerinde görev yapanlar ile yükümlüleri aynı sofrada buluşturan iftar yemeğine katılanlar aile bağlarının gelişmesine de katkı sağlamak amacıyla eş ve çocuklarını da yanlarında getirdiler.