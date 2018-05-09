Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’tan öğrencilere kariyer tüyoları

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ortaklığında düzenlenen "Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" konulu konferans için Gaziantep Mevera Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve yoğun katılımın yaşandığı konferansta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de hazır bulundu.

"Öğrencilerimizi üst kademe kişilerle buluşturuyoruz”

Program açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, “Biz GAÜN olarak kamuoyunda tanınan bilinen, kamunun en üst kademelerinde olan, sahadan gelip pratik ve teoriyi birleştirmiş olan en üst kademedeki hocalarımızı, kurum başkanlarımızı, bürokratlarımızı ağırlayarak öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü öğrencilerimiz hayatları boyunca soramayacağı soruları soracak, karşılaşma fırsatı bulamayacağı önde gelen pek çok kişiyle buluşturuyoruz” dedi.

Konferansa başlamadan önce Rektör Gür’e içinde İstiklal Marşı’nın orijinal Arapça yazılmış tablosunun da bulunduğu tarihi öneme sahip çeşitli hediyeler takdim eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, “Normalde bu hediyeleşmeler program sonlarında yapılırdı ama ben genelde tam tersini uyguluyorum ki program sonu soru-cevap kısmında dikkatimiz dağılmasın. Özellikle bu hediyelerden İstiklal Marşı panosu benim için çok önemli. Çünkü marşımızın orijinali budur, böyle yazılıp okunduğunda manası daha sağlam daha derin oluyor. Herkesin bildiği 1453 harf sayısı da orijinal haliyle sayılınca yerini buluyor” diye konuştu.

"Kariyer yolunda tek bir hedef belirlemek lazım”

Program konuşmasında öğrencilere kariyer tüyoları veren Baş, “Kariyerlerine önem veren gençlerimiz kendilerine bir tek hedef belirleyip ona göre hareket etmeli, kendisini tamamen o yola vermelidir. Birkaç hedef belirleyip herhangi birinde karar kılamamak kişiyi olduğu yerde bırakır. Özellikle kurum ve kuruluşlarda tek bir pozisyon için gayret göstermelisiniz. Çünkü birden fazla pozisyona başvurmanız halinde kurum nezdinde imajınız zedelenir. Sizi hangi noktaya hangi pozisyona oturtacaklarını kestiremeyecekleri için olumsuz bir cevapla baş başa kalmış olursunuz" diye konuştu.