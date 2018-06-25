Seçimlerin sorunsuz tamamlanması iş dünyasını memnun etti

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk açıklamasında, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, seçimlerinin güvenli bir şekilde tamamlanmasının ve ortaya çıkan sonuçların iş dünyasını da sevindirdiğini kaydetti. Türkiye’nin ilk başkanı olan Recep tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, başarı dileyen Çelenk, "Çıktığımız güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran Seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik. Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.