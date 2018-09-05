Şehidin İsmi Şehitkamil’de yaşatılıyor

Şehit Er Ömer Çolak’ın ismi alınan Şehitkamil Belediyesi Meclis Kararıyla Burak Mahallesi’ndeki bir parka verildi. 1993 Yılında şehadet şerbetini içen Er Ömer Çolak’ın İsmi annesinin ikamet ettiği mahallede yaşatılacak. Verilen isim nedeniyle teşekkür etmek isteyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendisini ziyaret etmek isteyen şehidin annesi Necla Çolak’ı evine giderek, yakından ilgilendi. Şehidin ailesi ile uzun süre sohbet eden Fadıloğlu, şehidin annesi ve ağabeyinin de taleplerini dinledi.

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ziyarette konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Şehitlere ve gazilere çok şey borçlu olduklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, "Öncelikle şehidimizin annesine teşekkür ediyorum. Muhtarımız vasıtasıyla bize ulaşıldı. Şehidimizin isminin bir yere verilmesi noktasında bir talepleri oldu. Bilindiği üzere biz Şehitkamil belediyesi olarak parklarımıza şehitlerimizin isminin dışında isim vermiyoruz. Parklarımıza ya mahallenin ismini koyuyoruz veya şehitlerimizin ismini koyuyoruz. Şehit ailemizden de bu yönde talep gelince, meclisimiz anında teklif karar olarak kabul etti. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Parkımıza şehidimizin isminin yazılı olduğu tabela asıldı. Eğer biz bugün burada huzur içerisinde yaşıyorsak, bu durum şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennettir. Tüm şehitlerimizin makamları ali olsun. Allah, bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Bugün şehidimizin annesini ziyarete geldik. Kendisi teşekkür için beni ziyaret etmek istemiş ama bizim geleneğimizde büyüklerin ayağa gelmesi olmaz. Biz büyüklerimizin yanlarına gideriz. Bu vesileyle ziyarette bulunduk. Annemiz oğluyla beraber oturuyormuş. Gelini, torunlarıyla birlikte yaşıyor olması memnuniyet verici. Biz birlik ve beraberlik içerisinde oldukça bu memlekete hiç kimsenin gücü yetemeyecek" dedi.

"Devletimiz, her istediğimizi yapıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehidin annesi Necla Çolak ise, "Başkanımız, evimizi ziyarete geldi. Şehit olan oğlumun adını bir parka verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz, her istediğimizi yapıyor. Allah, razı olsun” diye konuştu.

"Çok teşekkür ediyoruz"

Taleplerinin dikkate alınmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan şehidin ağabeyi Hakan Çolak, “Allah, başkanımızdan razı olsun. Bizi; saymış, sevmiş, düşünmüş ve ziyaretimize gelmiş. Başkanımız, şehidimizin ismini evimizin yakınındaki bir parka verdi. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.