Şehidin kanının yerde kalmaması ailesine teselli oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Meskan Tepe Üs Bölgesi’nde 3 Ağustos günü zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Emre Yılmaz şehit olurken, 8 polis memuru ise yaralanmıştı. 1 polisi şehit eden ve 8 polisin yaralanmasına neden olan teröristler, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sıkı takibe alınmış ve bir mağaraya saklanan 2 terörist düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan ve 6 gündür taziyeleri kabul eden Şehit Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz’ın ailesi, polis oğullarını şehit eden teröristlerin öldürülmesiyle bir nebze de olsa teselli buldu. Anne Hava Yılmaz teröristlerin layığını bulduğunu belirterek, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Devletimiz sağ olsun. Allah razı olsun, devletimizden. Allah hiç bir zaman kötülere fırsat vermesin" dedi.

Şehidin polis kardeşinden dua

Şehit polisin Şanlıurfa’da görev yapan kardeşi Yakup Yılmaz ise teröristlerin öldürülmesi haberinin acılarını hafiflettiğini söyleyerek, görev yapan tüm asker ve polisler için dua etti. Yakup Yılmaz, "İçimiz bir nebze de olsa rahatladı. Şehidimiz geri gelmeyecek ama bu haberi almaz bizi biraz da olsa mutlu etti. Görev yapan tüm askerlerimizi ve polislerimizi Rabbim korusun" şeklinde konuştu.

Şehidin diğer kardeşi Ali Yılmaz ise "Yeter ki bayrak inmesin. Vatan sağ olsun. Bu bayrak ebediyete kadar dalgalanacak" diye konuştu.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun Şehit Polis Memuru Recep Emre Yılmaz’ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenilirken, şehidin babası Mehmet Yılmaz’ın ise 5 yıl önce vefat ettiği belirtildi.