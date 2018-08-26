Şehidin kardeşi de ağabeyi gibi uzman çavuş olacak

Bingöl’de şehit edilen Yunus Emrah Ateş’in şehadet haberi İslahiye’de yaşayan ailesine Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin’in de aralarında bulunduğu askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehit evi ve mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehidin annesi Güler, eşi Neslihan ve kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllarca köy koruculuğu yapan ve emekli olan şehidin babası Musa Ateş, "Şehitlik bana nasip olmadı ama çocuğuma nasip oldu. Ben de şehit olabilsem. Her daim göreve hazırım. Ailece vatan ve millet için verilecek göreve hazırız. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin annesi Güler, eşi Neslihan ve kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. 2 yaşında Muhammed isimli oğlu bulunan şehidin, biri erkek toplam 3 kardeşi daha bulunuyor. Şehidin Kurban Bayramı nedeniyle 7 günlük izin aldığı ve bayramın ilk gününde baba ocağında kurban kesip aynı akşam görev yerine döndüğü öğrenildi.

Şehidin kardeşi uzman çavuş olacak

Şehidin 1997/2 tertip Şırnak Beytüşşebap’da askerliğini yapan kardeşi Kemal’in de askerliğinin bitimine 6 ay kala uzman çavuşluk için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 14 Mart’ta sınava giren Kemal Ateş’in, gerekli evrak ve raporlarını teslim ettiği askeriyeden eğitim için haber beklediği öğrenildi. Ağabeyi gibi asker olmak istediğini belirten Kemal Ateş, "Vatan sağ olsun. Ben de hazırım şehit olmaya. Bir Emrah gider bin Emrah gelir. Ağabeyimin kanı yerde kalmayacak. Teröristlere kan kusturacağız" diye konuştu.