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04 Eylül 2018 15:53

Şehirlerarası otobüs terminalinde GAÜN danışma bürosu kuruldu

2018-2019 Eğitim öğretim yılı kayıtları Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)’de yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde GAÜN danışma bürosu kuruldu

04 Eylül 2018 15:53

2018 YKS Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri sonrasında kayıt için Gaziantep’ten ve il dışından gelen öğrenciler ve yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren kayıtlarını yaptırıyor.


Kayıtlar için GAÜN’de kayıt döneminde işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için öğrenci ve velilere yönelik düzenlemeler yapıldı. Gaziantep Üniversitesi’ne kayıt için gelen öğrenci ve velilere yardımcı olmak amacıyla şehirler arası otobüs terminaline de “GAÜN Danışma Bürosu” kurularak hizmet vermeye başlandı.


Gaziantep Üniversitesini kazanan öğrenciler, Merkez Kampüste yapılan kayıt işlemleri öncesinde otogarda kurulan danışma bürosunda görevli personel tarafından kayıt işlemleri öncesi bilgilendiriliyor.


Türkiye’nin dört bir yanından kayıt yaptırmak üzere Gaziantep Üniversitesine gelen öğrenci ve velilerinin otogardan merkez kampüse kadar daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kayıt tarihleri süresince Gaziantep Üniversitesi tarafından servis tahsis edilerek ulaşımları da sağlanıyor.




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