Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 13:06

Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı’nda Şehit Ailelerini ve Gazileri yalnız bırakmadı.

Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

24 Ağustos 2018 13:06


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Hamza Bayındır ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter ile bir araya geldi.


"Onlar bizim başımızın tacı"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğunu belirtrek “Öncelikle tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Bizde onları ziyaret ederek, hasbihal ediyoruz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Bizlerde kendilerinin birer evladıyız. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç