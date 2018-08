Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Hamza Bayındır ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter ile bir araya geldi.

"Onlar bizim başımızın tacı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğunu belirtrek “Öncelikle tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Bizde onları ziyaret ederek, hasbihal ediyoruz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Bizlerde kendilerinin birer evladıyız. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin” dedi.