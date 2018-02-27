Şehit aileleri yemekte bir araya geldi

İslahiye İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım tarafından şehit aileleri onuruna verilen yemeğe yaklaşık 50 şehit şehit yakını katıldı. Yemeğe katılan konuklarla yakında ilgilenen Kayamakam Ramazan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz şehitlerimizin yakınları sizler bizim için çok kıymetlisiniz,çok değerlisiniz biz sizleri zaman, zaman evinizden ziyaret ediyoruz. Fakat size zahmet vermekten çok korkuyoruz geliyoruz sizlere ancak bize ikramlarda bulunduğunuzda çok mahcup oluyoruz. Bu nedeniyle böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmek istedik" dedi.

JÖH ve PÖH’lere dua

Kaymakam Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İslahiye’de konuşlu bulunan Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerini hatırlatarak, "İnşallah Cenab-ı Allah onlara zaferler, nasip eyler. İnşallah sağ salim evlerine dönerler. Bu harekat nedeniyle tüm İslahiye seferber oldu. Hele Üssün kurulduğu Yeşilyurt’ta o çocuklar yağmurun altında, polisimizi askerimizi karşıladılar. Çok duygusal anlara sahne oldu" şeklinde konuştu. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölge halkına teşektkür ettiğini vurgulayan Yıldırım, şehit ailelerinin her zaman emrinde ve yanında olduklarını söyledi. Yemek sonunda ise Merkez Cami imamı İsmail Karataşlıoğlu, Afrin ve tüm şehitler için dua etti.

Yemeğe İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım,İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ,İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş,Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ,Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Macit, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Faruk Uyanık ve şehit yakınları katıldı.