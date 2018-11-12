Şehit cenazesinde silah arkadaşlarından yürekleri burkan veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'ya silah arkadaşları son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı. Şehidin yakını, Şehit Kaymakçı'yı arkadaşlarını son defa görüntülü arama yoluyla gösterdi.

Öte yandan Türk bayrağına sarılı tabutu başında nöbet bekleyen askerler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Hakkari'deki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı, Van Filo Komutanlığında düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanında törenle karşılanan şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazı öncesi Şehit Kaymakçı'nın tabutu başına çok sayıda yakını gelirken, bir yakını şehidin Hakkari'deki silah arkadaşlarını görüntülü arayarak son vedalarını yapmalarını sağladı.

Törene katılan askerler de gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ndeki cenaze törenine katılan ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde nöbet tutan askerler de şehidin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kaymakçı için duaların okunduğu sırada tabut nöbeti tutan askeri inzibat, şehidin babası, kardeşleri, annesi ve ninesinin tabutun başına gelmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.