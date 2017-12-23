Şehit Kamil ile Özdemir Bey törenle anıldı

yıldönümünde Gaziantep savunmasının önemli kahramanlarından olan Şehit Kamil ile Özdemir Bey törenlerle anıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu topraklar kolay kazanılmadı, büyük bedeller ödendi. Bizler, bizden sonraki nesillerin bu topraklarda daha rahat yaşayabilmesi adına gereken sorumluluğumuzu yerine getirip günün şartlarına göre evlatlarımızı yetiştirmeliyiz” dedi.

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu kent gelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Gaziantep savunmasının önemli kahramanlarından olan Şehit Kamil ile Özdemir Bey için anma programları düzenlendi. Programlara, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Tnk. Alb. Arif Güney, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk anma programı Şehitkamil Meydanı ve Korusu’nda bulunan Şehit Kamil Anıtı önünde yapıldı. Anıtın önüne Şehitkamil Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şehitkamil Belediyesi adına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Gelecek nesillerin vatan toprakları üzerinde daha rahat yaşayabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Fadıloğlu, “Gaziantep savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gaziantep savunması dünyada eşi benzeri görülmeyen bir savunmadır. Düzenli ordulara karşı çete savunmasıyla bu memleketi 11 ay savunan ecdadımızı tekrar rahmetle anıyorum. Gaziantep savunasının en önemli kahramanlarından biri olan Mehmet Kamil’in ve annesinin anıtı önündeyiz. Sırf annesinin peçesini açmaya çalışan Fransız’a karşı direnen Mehmet Kamil’in o mücadelesi ve şehadetiyle Antep savunması farklı bir boyut kazandı. Biz, bugün içerisinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini iyi bilmeliyiz. Özellikle genç yavrularımıza seslenmek istiyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı, büyük bedeller ödendi. Artık süngüyle yapılan savaşların yerini ekonomik ve bilişim savaşları aldı. Bizler, bizden sonraki nesillerin bu topraklarda daha rahat yaşayabilmesi adına gereken sorumluluğumuzu yerine getirip günün şartlarına göre evlatlarımızı yetiştirmeliyiz. Allah, bir daha savuma yapacağımız günler yaşatmasın” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, kurtuluş savunmasıyla ilgili şiirler okundu. Program, daha sonra Özdemir Bey’in mezarı önünde yapılan törenle son buldu. Özdemir Bey’in mezarı başında İlçe Müftüsü Ömer Keskin tarafından tüm şehitler için dua okundu.