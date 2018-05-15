Şehit Karayılan’ın torunu aday adaylığını açıkladı

Karayılan, "Ne terör ile ne vatan hainliği ne de yanlış yollar ile işimiz yok" diye konuştu.

Gaziantep şehitlerinden olan ve Kurtuluş Savaşı ile Antep savunmasındaki kahramanlıkları ile tanınan Şehit Mehmet Karayılan’ın torunu Mehmet Karayılan, ailenin bugüne kadar ilk kez siyasi bir karar aldığını ifade etti. Karayılan ailesinin her zaman devlet ve milletten yana olduğunu belirten Karayılan, bu nedenle siyasete atılmaya karar verdiğini ifade etti. Dedelerinin mirası olan soyadının yanlış amaçlarla da kullanıldığını belirterek uyarılarda bulunan Mehmet Karayılan, ailesinin başkaları ile karıştırılmamasını istedi.

Mehmet Karayılan, "Ailemizde bir yapı var, biz hiçbir zaman siyasete karışmış insanlar değiliz. Bunun nedeni büyüklerimizden hep dikkat etmemiz konusunda uyarılar almamızdır. Bizde ilk seçenek her zaman vatandır. Türkiye’de ise Karayılan denildiği zaman insanlar durumu başka taraflara çekiyor. Bir tarafta vatanını milletini sevmiş bir aile var. Diğer tarafta ise başka taraflara giden insanlar var. Karayılan ailesi olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ne terör ile ne vatan hainliği ile ne de yanlış yollar ile işimiz yok. Olan herkese de karşıyız, Karayılan ailesi Kurtuluş Savaşı’ndan önce ve sonra hep devletinin yanındadır. Bu nedenle şu anda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin yanındayız" dedi.

Gaziantep’in sorunlarını iyi bildiğini de belirten Karayılan, "Milletvekili adayı olmamın 2 nedeni var. Birisi siyasi nedeni ikincisi ise hizmet nedenidir. Siyasi nedeni Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. İkinci nedeni ise Gaziantep’in sorunlarını biliyoruz. Gaziantep’in üç tane sorunu var. Birincisi Gaziantep Organize Sanayisinin sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Bölgenin göz bebeği olan imalat sanayimiz maalesef organize sanayi gelişirken burası Türkiye’nin en geri sanayisi olmuştur. Biz bunun sebeplerini biliyoruz. Diğer nedenler ise biliyorsunuz yaklaşık 500 bin Suriyeli Gaziantep’te bulunuyor. Sorunlardan önce önlemleri almamız gerekiyor. Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı yaklaşık bin 200 tane Suriyeli firma var. Suriyeli vatandaşlar Gaziantep’in neredeyse yüzde 15 ticari hacmi sahip oldular. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bunun yanında eksileri görerek artıları kaybetmeden eksilerin de büyümesine izin vermeden bu sorunlara çözüm bulmak durumundayız" diye konuştu.

Ayrıca Karayılan, ülkenin Kurtuluş Savaşı günlerindeki gibi iç ve dış mihrakların saldırısı altında olduğunu vurgulayarak, herkesin birlikte tek bayrak altında toplanması için de çağrıda bulundu.