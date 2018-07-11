Şehit oğlu ile aynı gün defnedildi

yıl dönümüne 2 gün kala vefat etti. Yılmaz, 25 yıl önce şehit olan oğlu gibi Çarşamba günü defnedildi.

Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve Kıbrıs gazisi Ali Yılmaz, oğlunun şehit edilmesinin 25. yıl dönümüne 2 gün kala tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz’ın anjiyo olduktan sonra fenalaştığı öğrenilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Oğlu ile aynı gün defin edildi

İslahiye Gaziler Derneği Başkanı da olan Ali Yılmaz, 25 yıl önce şehit olan oğlunun defin edildiği Çarşamba günü dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, İslahiye Merkez Dervişiye Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında İslahiye Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk, Gaziler Dul ve Yetimler Derneği İslahiye Başkan Vekili İlyas Türkoğlu, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Oğlu terörle mücadelede şehit oldu

Yılmaz’ın oğlu Jandarma Astsubay Zafer Yılmaz, 13 Temmuz 1993 tarihinde PKK terör örgütünün Iğdır’ın Aralık ilçesindeki jandarma karakoluna düzenlenen ve 13 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda şehadet şerbetini içmiş, 14 Temmuz Çarşamba günü ise defin edilmişti.