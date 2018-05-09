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09 Mayıs 2018 16:58

Şehit polisin ismi okulda yaşatılacak

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şehit olan polis memuru Abdulkadir Yıldırım’ın ismi Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Mustafa Marangoz Ortaokuluna verildi.

Şehit polisin ismi okulda yaşatılacak

09 Mayıs 2018 16:58


Bingöl’ün Karlıova İlçesinde 1994 yılında şehit olan Abdulkadir Yıldırım’ın ismi Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesindeki Mustafa Marangoz Ortaokuluna verildi. Şehit Polis Memuru Abdulkadir Yıldırım’ın babası Ökkeş Yıldırım, annesi Perihan Yıldırım ve kardeşi İsmail Yıldırım okulu ziyaret ederek, şehidin isminin okulda yaşatılmasında destek verenlere teşekkür etti. Şehit polisin babası Ökkeş Yıldırım, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında. Vatan ve millet için canını feda eden şehitlerimizin isimlerini okula veren başta Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun adı bu okul ile birlikte yaşayacak" diye konuştu.


Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu Müdürü Zeki Danışman ise okulun ismini taşıdığı şehit polisin ailesini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ziyaretten memnuniyetini belirtti.




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