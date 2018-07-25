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25 Temmuz 2018 10:10

Şehit Uzman Çavuş Öncebe için Mevlid-i Şerif okutuldu

Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş Öncebe için Mevlid-i Şerif okutuldu

25 Temmuz 2018 10:10


19 Temmuz 2018 tarihinde Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon sırasında ormanlık alanda şehit olan Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin ailesinin taziyeleri kabul ettiği Emir Haydar kırsal mahallesinde Araban Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında Şehit Öncebe için Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi tarafından Mevlid-i Şerif Okutuldu.


Okutulan Mevlid-i Şerif’e, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Fikret Güven, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Çobanoğlu-Yılmaz Mekik, belediye meclis üyeleri, Araban İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdinç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ilçe teşkilatı üyeleri, daire amirleri, ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarları, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, ve vatandaşlar katıldı.


Mevlide katılan ptorokol üyeleri Recep Öncebe’nin ailesine taziyelerini yeniledi.




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