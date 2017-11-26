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26 Kasım 2017 16:53

Şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutlar yükseliyor

Şehit yakınlarını ve Gazileri ev sahibi yapabilmek için TOKİ ile birlikte çalışma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutlar yükseliyor

26 Kasım 2017 16:53


Şehit yakınları ve Gaziler için Mavikent’te yapılan inşaat çalışmasında incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerin ve gazilerin fedakarlığının ödenemez olduğunu ifade etti.


2018 yılında teslim edilecek


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit yakınları ve gaziler için yapılan konut inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, “TOKİ ile işbirliği içerisinde Şahinbey Belediyemiz Mavi Kent Mahallemizde 642 konutluk şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin oturacağı konutların inşaatı hızla devam ediyor. Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz için inşası devam eden bu konutların önümüzdeki yılın Haziran ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her şeyin en güzeline layık. Burada yapılan konutlar gayet güzel ve buradaki inşaatın tamamlanması ile birlikte sosyal donatıları ile birlikte güzel bir yaşam alanı olacak. Konutlarımızın şehit ailelerine ve gazilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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