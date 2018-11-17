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Şehitkamil Belediye Başkan aday adayı toplantısı

AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe belediye Başkan aday adayı tanıtım ve temayül bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.


AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe belediye Başkan aday adayı tanıtım ve temayül bilgilendirme toplantısı İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin katılımıyla Şehitkamil Sanat Merkezinde yapıldı. Toplantıda Şehitkamil Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusu yapan 14 kişi kendisini tanıttı. Toplantıda konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, delegelere hiçbir tesir altında kalmadan vicdanlarının sesini dinleyerek Şehitkamil'i kim daha ileriye götürecekse ona evet demelerini istedi. Özkeçeci bütün aday adaylarına başarı dileklerinde bulundu.

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