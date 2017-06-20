Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:19

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu:

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu:

20 Haziran 2017 15:19

Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin idrak edeceği Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını diledi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında,“Kadir Gecesi, Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesini idrak ederken, açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Sayısız güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, manevi bir iç yolculuk için büyük bir fırsattır. İç dünyamıza yönelerek iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak arınmaya çalışmalıyız. Bu önemli gün ve geceleri değerlendirirken ibadet ve güzellikleri sadece bu geceye hapsetmemeli, her zaman aynı doğrultuda hayatımızı yönlendirmeye çalışmalıyız. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlar, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek tüm Müslümanların Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!