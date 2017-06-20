Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin idrak edeceği Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında,“Kadir Gecesi, Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesini idrak ederken, açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Sayısız güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, manevi bir iç yolculuk için büyük bir fırsattır. İç dünyamıza yönelerek iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak arınmaya çalışmalıyız. Bu önemli gün ve geceleri değerlendirirken ibadet ve güzellikleri sadece bu geceye hapsetmemeli, her zaman aynı doğrultuda hayatımızı yönlendirmeye çalışmalıyız. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlar, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek tüm Müslümanların Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.