Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde Hemşireler Haftası Kutlandı

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güven Fincan, hastane hemşirelerinin haftasını tebrik etti.

Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güven Fincan yaptığı konuşmada, "Hemşire denildiği zaman akla ilk olarak kelime anlamı geliyor, kız kardeş. Hemşirler de erkek kardeş oluyor. O yüzden erkek ve kız kardeşlerimizin günü kutlu olsun. İnsanlıkla olan birlikte gelen bir şey var, o da sağlık. Sağlığımız bozulduğu zaman birilerinin yardımına ihtiyacımız var. Bu yardımcı ekibin en önemli parçası hemşirelerdir" ifadelerine yer verdi.

"Tüm meslektaşlarımın gününü kutladı"

Programda konuşan Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhemşiresi Emine Tekin ise yaptığı konuşmada, "Günümüzde ebe ve hemşireler gerek koruyucu gerekse de sağlık hizmetlerinde çok önemli hizmetler üstlenmektedir. Ebe ve hemşirelerimiz güç çalışma şartlarına rağmen özverili, sabırlı ve hoşgörülü hizmetleri ile sağlıklı insan sağlıklı toplumu oluşturmada vazgeçilmezdir. Bu bağlamda aklıyla bakan, yüreğiyle hisseden, bilgisiyle hayat veren tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum” dedi.