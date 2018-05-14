Şehitkamil gençlik kütüphaneleri bilgide yarıştı

Geleneksel Bilgi Yarışması düzenlendi. Finale kalan 7 gençlik kütüphanesi, birinci olmak için kıyasıya yarıştı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen bilgi yarışmasında 7 Gençlik Kütüphanesi öğrencileri arasında düzenlenen 6. Geleneksel Bilgi yarışmasına katılım yoğun oldu. Yarışma öncesi kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara başarılar dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının öğrencilerin daha rahat ortamda ders çalışabilmelerini, bilgiye daha rahat ulaşabilmelerini sağlayarak, öğrencilerin öğretmenler nezdinde derslerine çalışabilecekleri ortam oluşturmak olduğunu dile getirdi.

"Eğitimin her noktasında hizmet etmeye gayret gösteriyoruz"

Öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitimin her noktasında hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Okul öncesi eğitiminden başlayıp açık lise eğitimlerine kadar destek vermeye kendimize şiar edindik. Diğer taraftan özellikle geçmiş dönemde sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için değişik faaliyetlerimiz oluyordu. Hükümetimizin almış olduğu karar ile birlikte bu eğitimlerin okullarda veriliyor olması münasebetiyle bu mekanlarımızı Gençlik Kütüphanesi haline dönüştürdük. Amacımız: özellikle çocuklarımızın daha rahat ortamda ders çalışabilmeleri, bilgiye daha rahat ulaşabilmeleri, aynı zamanda hocaları nezdinde derslerine çalışabilmeleri noktasında destek sağlıyoruz. Bu konuda emeği geçen tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz yalnızca sizlerin akademik çalışmalarınıza destek vermekten ibaret değil, sosyal faaliyetlerinizle de doğrudan ilgileniyorlar. Gerçek başarı yalnızca akademik başarıyla olmuyor, mutlak suretle ders notlarınız önemli ama nitelikli birey olmanız ondan daha önemli. Bizim derdimiz bu memleketin derdiyle dertlenmek, geleceğimizin teminatı olan siz değerli yavrularımıza bu noktada yardımcı olabilmektir. Ben tekrar bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri arasında organize edilen bilgi yarışmasında finale kalan 7 Gençlik Kütüphanesi öğrencilerine: Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap, Matematik ve Genel Kültür gibi derslerden sorular soruldu. Bilgi yarışmasında dereceye girmek için uğraşan öğrencileri, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Öğrenciler arasında kıyasıya yarış olduğu gözlenen bilgi yarışmasında birinciliği Aydınlar Gençlik Kütüphanesi kazanırken, Yeşilova Gençlik Kütüphanesi ikinci, Başak Konutları Gençlik Kütüphanesi üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Gençlik kütüphaneleri bizler için çok faydalı oluyor"

Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, “Aydınlar öğrencileri olarak bugün bilgi yarışmasında birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere değer veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bizlere vermiş olduğu eğitimler neticesinde bugün bilgi yarışmasında birinci olduk. Gençlik Kütüphaneleri bizler için çok faydalı oluyor. Okulda aldığımız eğitimlerin yanı sıra Gençlik Kütüphanelerinde de hem eğitim tekrarı yapıyoruz hem de farklı bilgiler ediniyoruz. Bugün bilgi yarışmasında katıldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bizlere değer veren, eğitimlerimize katkı sunan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.