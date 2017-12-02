Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 11:29

Şehitkamil GKV’li İsmet Cem Kasımoğlu’na emanet

Şehitkamil öğrenci meclisi seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan GKV Özel Ortaokulu okul öğrenci meclis başkanı İsmet Cem Kasımoğlu, 22 oyla Şehitkamil İlçesi Öğrenci temsilciliği görevine seçildi.

Şehitkamil GKV’li İsmet Cem Kasımoğlu’na emanet

02 Aralık 2017 11:29


Kasımoğlu seçim sonrası yatığı değerlendirmede ilçede eğitim öğretim alan öğrenciler için bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceklerini ifade ederek seçim sonrası tebrikleri kabul etti.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Şehitkamil İlçesinde okul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilçe temsilcilik seçimlerini 22 oyla GKV Özel Ortaokulu öğrencisi İsmet Cem Kasımoğlu kazandı. 36 temsilcinin katıldığı seçim sonucunda en fazla oyu alan Kasımoğlu Şehitkamil ilçesinde önemli eğitim projelerine imza atacakları ve okullar arası öğrenci iş birliğini geliştireceklerini ifade etti. Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ilçe öğrenci temsilcilik seçimlerinin ardından ilçe temsilciliğine seçilen Kasımoğlu sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vereceklerini ve okullar arasında ortak projelerle öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerini belirterek seçim sonrası bir teşekkür konuşması yaptı. Okullarda demokrasi bilincinin geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında önümüzdeki günlerde il öğrenci temsilcilik seçimleri de yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç