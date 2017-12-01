Şehitkamil potada galibiyetle başladı

Yenilenen kadrosuyla parke üzerine çıkan yeşil-siyahlılar, Şehreküstü Spor Kulübü karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl statüsü değiştirilen Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. 3 farklı grupta 15 takımın mücadele edeceği ligin şampiyonu Gaziantep’i gruplarda temsil edecek. Yenilenen kadrosuyla 2017-2018 sezonuna ‘merhaba’ diyen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, sezonun ilk maçında parke üzerinden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Şahinbey Karataş Spor Salonunda, Şehreküstü Spor Kulübü ile karşılaşan yeşil-siyahlı dev adamlar, rakip takımın çemberine 70 sayı bıraktı ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunun sinyallerini verdi.

"Daha iyi bir oyun yansıtmak istiyoruz’’

Yeni sezona galibiyetle başlamanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı Baş Antrenörü Bülent Erdoğan, müsabaka sonrasında yaptığı değerlendirmede, "2017-2018 sezonunda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki centilmence oynanan, seyir zevki yüksek müsabakalar izleriz. Lige galibiyetle başlamak güzel. Her geçen gün parkeye daha güzel bir oyun yansıtmak için çok çalışmalıyız. Yeni bir takımız altyapıdan yetişen oyuncularımız ve transferlerimizle dinamik bir ekip oluşturduk. Ligde güçlü rakiplerimiz var. Yeni statü gereği geçtiğimiz yıllarda bölgesel liglerde mücadele eden birçok oyuncu şimdi ligimizde forma giyecek. Ligin henüz çok başı ancak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek, sakatlık ve olumsuz durumlarla karşılaşmazsak şampiyonluğun en büyük adayıyız. Galip gelen sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Miniklerden büyüklere Şehitkamil potada her kategoride

2017-2018 sezonunda miniklerden büyüklere uzanan yaş gruplarında 12 farklı ekiple mücadele edeceklerini belirten Şehitkamil Belediye Spor Kulübü İdari Menajeri Metin Alati, start alan yeni sezonla ilgili değerlendirmesinde ise "Büyük Erkekler Basketbol Ligi ile yeni sezonu açtık. Kısa bir zaman dilimi içerisinde altyapı yaş gruplarında da müsabaka dönemi başlayacak. Yüzlerce lisanslı sporcumuzun mücadele edeceği liglerde ana hedefimiz sporcu yetiştirmek. Mücadele edeceğimiz tüm liglerde hedefleri olan takımlar oluşturduk. Ancak sonuçlardan çok daha önemlisi sporcularımıza profesyonelliğe giden yolda yardımcı olabilmek. Gerek teknik ekiplerde görev yapacak antrenörlerimize gerek sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.