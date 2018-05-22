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22 Mayıs 2018 17:10

Şehitkamil ramazan şenlikleri çocukları mutlu etti

Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan şenlikleri kırsal bölgede bulunan Aktoprak Mahallesinde yapıldı.

Şehitkamil ramazan şenlikleri çocukları mutlu etti

22 Mayıs 2018 17:10

Şenlikler, özellikle çocukları mutlu ediyor. Sahne gösterilerini dikkatle takip eden çocuklar, en fazla ilgiyi illüzyon gösterisine gösterdiler.


Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan şenliklerinde kırsal bölgeler de unutulmuyor. Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen alanlara yaptığı yatırım ve hizmetlerle adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediyesi, organize ettiği Ramazan şenlikleri programlarıyla kırsalda yaşayan halkın yüzünü güldürdü. Aktoprak Mahallesinde iftar sonrası başlayan etkinliğe yoğun katılım oldu. Çocuklar, sahne gösterilerini büyük zevk alarak izlediklerini dile getirdiler ve kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.


Birçok gösteri bir arada


Şehitkamil Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince iftar sonrası mahalle sakinlerine çeşitli etkinlikler sunulmaya devam edilecek. Özellikle çocuklara hitap eden etkinliklerde: çocuk gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunları, animasyon gösterileri, ödüllü yarışmalar, kukla şov, balon şov, maskot, illüzyon ve geleneksel orta oyunu sahneleniyor. Sahneye çağrılan çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Yapılan yarışmalarla keyifli dakikalar geçiren çocuklara oyun sonunda çeşitli hediyeler veriliyor.


Başkan Fadıloğlu, herkesi davet etti


Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Ramazan Şenlikleri, Ramazan ayı bitimine kadar çeşitli mahallelerde düzenlenmeye devam edilecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ücretsiz gerçekleştirilen ve çok renkli sahnelerin yaşandığı şenliklere tüm vatandaşları davet etti. Ramazan şenliği 22.05.2018 tarihinde Göksuncuk Mahallesinde saat 21:00’da başlayacak.




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