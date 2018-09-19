Şehitkamil sutopunda kupa sevinci yaşadı

Yeşil-siyahlı sporculardan havuzda önemli bir başarı daha geldi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U15 kategorisi Bayan Sutopu Takımı, Federasyon Kupası'nda zorlu maçların ardından organizasyonu derece ile tamamlamanın sevincini yaşadı. Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığı yurtiçi faaliyet programında yer alan U15 Kategorisi Bayanlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, rakipleri karşısına çıktığı 5 farklı müsabakada 4 önemli galibiyet elde ederek ödül kürsüsünde sevinç yaşattı. Gaziantep'e kupa ile dönen yeşil-siyahlı sutopu sporcularının performansı, ilerleyen sezonlar için olumlu sinyaller verdi. Adana ili Atatürk Yüzme Havuzu ve 100. Yıl Yüzme Havuzlarında gerçekleştirilen turnuvada toplamda 17 kulüp mücadele etti. Organizasyon sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü birinci, Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci olurken, yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisi turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Gaziantep su topu branşında önemli bir mesafe kat etti

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü ve Türkiye Sutopu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Gaziantep'te son yıllarda sutopu branşının önemli bir mesafe katettiğini söyledi. İl temsilcisi Bingül, Türkiye Sutopu Federasyonu U15 Kategorisi Bayanlar Federasyon Kupası sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Alleben Yüzme Havuzlarımızda eğitim gören sporcularımız, yüzme ve sualtı sporları branşlarının ardından sutopu branşında da önemli ve değerli başarılara imza atıyorlar. Bu durum bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Şehitkamil Belediyemizin destekleri ve Türkiye Sutopu Federasyonumuzun özelikle bölgemizde ve ilimizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve planlamalar neticesinde sutopu branşı Gaziantep'te son yıllarda önemli bir mesafe kat etti. Artık Milli Takım kadrolarında bizleri temsil eden sporcularımız var. İnşallah bu tablo ilerleyen yıllarda çok daha güzel olacak. Başarı grafiğimizin daha da artacağına inanıyorum. U15 bayan sutopu takımımız katıldığı Federasyon Kupasında önemli bir başarı elde etti. 5 maçta 4 galibiyet elde etmek mutluluk verici. Gazi şehrimize kupa sevinci yaşatan tüm değerli sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. İnşallah bu başarılar devam edecek.”