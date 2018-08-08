Şehitkamil’de 08.08.2018 yoğunluğu

08.2018 tarihinde evlenmeyi seçti. Aylar öncesinden gün aldıklarını belirten çiftlerin nikahını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 06.06.2016, 07.07.2017 da olduğu gibi bu yıl da 08.08.2018 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Şehitkamil Belediyesi, yaşamlarının en anlamlı evet’i için özel tarihi seçen 80 çiftin 08.08.2018 tarihinde mutluluğuna ortak oldu. Yeni evli çiftleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çiftleri tebrik etti.

Kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 08.08.2018 tarihini seçtiklerini dile getiren damat Uğur Kiraz, “Bugün özel bir gün olduğu için biz de evliliğimizi taçlandırmak adına 08.08.2018’i seçtik. Yaklaşık 2 yıldır nişanlıydık. Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik. Bugün de amacımıza ulaştık. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan ve nikahımızı kıyan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm yeni evli çiftlere de mutluluklar diliyorum” dedi.

Gelin adayı Betül Kiraz ise, “Bu günün özel olmasından dolayı özellikle tercih ettik. Nikahımızı da Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun kıyması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan aile dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni evli çiftler, nikah törenlerinin ardından tebrikleri kabul etti.