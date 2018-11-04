Şehitkamil'de 17. etap bi dünya yeşil ormanı kuruluyor

etaptan sonra 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Arıl Mahallesi'nde oluşturuluyor.

250 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı ile 13 bin fidan daha toprakla buluşturulacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında her yıl Mart ve Kasım ayındaki fidan dikimleri devam ediyor. Yeni dikilecek fidanlarla 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı, 14, 15 ve 16. Etaptan sonra 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Arıl Mahallesi'nde hayat bulacak. Yaklaşık 250 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanın hazırlıkları hızlı bir şekilde sürüyor. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerinde yaklaşık 13 bin fidan daha toprakla buluşturulacak. 9 Kasım Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek olan fidan dikim törenine yoğun katılımın olması bekleniyor.

“Mahallemiz bi dünya projesine sonuna kadar destek veriyor”

Daha önce yine mahallelerine 14, 15 ve 16. Etap ormanlarının kurulduğunu dile getiren Aşağı Arıl Mahalle Muhtarı Ömer Faruk Cihan, “Mahallemize yeni bir ormanın daha kurulması biz Arıl mahalle sakinlerini oldukça sevindiriyor. Daha önce 14, 15 ve 16. etap ormanları da mahallemize kurulmuştu. Şuan ise 17. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahalle halkı olarak gerçekten mahallemize böylesine güzel ormanların yapılmasından dolayı çok mutluyuz. 17. Etap ormanımıza da yine yaklaşık 13 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Mahalle halkımız ağacın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Bi Dünya Yeşil Ormanı projesine sonuna kadar destek veriyor. Şehitkamil Belediyemiz de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor. Mahallemize yapılan bu hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerinde mahallemizde devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.