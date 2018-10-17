Şehitkamil'de 21 farklı spor merkezinde yıl boyunca 30 bin kişi spor yapıyor

Spor merkezlerinde görevli uzman eğitmenler, sonbahar ve kış aylarında azalan fiziksel hareket kapasitesini arttırmak adına katılımcı üyeleri düzenli spor ve sağlıklı beslenme konularında motive ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezleri, kişiye özgü programlarla sağlığını korumak ve formda kalmak isteyen vatandaşlara nitelikli bir hizmet sunmaya devam ediyor. Pilates, fitness, step, aerobik, zumba ve temel cimnastik alanlarında faaliyet gösteren Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezleri, obezite ve metabolik hastalıklara karşı katılımcı üyeleri düzenli spor alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirmeyedevam ediyor. Sonbahar ve kış aylarında yaz dönemi boyunca kazanılan spor yapma alışkanlıklarının terk edilmemesi adına ilçe genelinde adeta düzenli spor yapma seferberliği ilan eden Şehitkamil Belediyesi, haftanın 7 günü boyunca hizmet veren spor merkezlerinde hanımlara ve beylere günün farklı saatlerinde farklı branşlarda bol alternatifli seans seçenekleri sunuyor.

Spor merkezlerimizde güzel başlangıçlara şahit oluyoruz

Spor okulları ve spor merkezlerinde 7'den 70'e herkesi düzenli spor yapamaya daveteden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 365 gün boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gören spor merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Hareketsiz yaşam; stres, düzensiz beslenme, ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz tablonun önüne geçebilmek adına ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz spor merkezlerinde adeta düzenli spor yapma seferberliği ilan ettik. Spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimiz hareketli yaşamın sağlığımız içi ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu bizzat yaşayarak görüyorlar. Farklı dönemlerde spor merkezlerimizde güzel başlangıçlara şahit oluyoruz. Bu başlangıçların ardından üyelerimiz yaşam boyu spor faaliyetlerini sürdürsünler diye onları uzman eğitmenlerimiz yakinen takip ediyor ve her süreçte yönlendiriyorlar. Spor merkezlerimize olan yoğun talebi daha nitelikli şartlarda karşılayabilmek adına imkanlarda dahilinde ilçemize yeni spor merkezleri kazandırıyor, mevcutta faaliyetlerini sürdüren tesislerimizi yeniliyor, üyelerimizin taleplerine daha fazla cevap verir hale getiriyoruz. ‘365 Gün Herkes İçin Spor'sloganımız ile farklı branşlarda eğitim faaliyetlerini sürdüren spor merkezlerimiz, sportif projelerimiz, yıl içerisinde farklı vesilelerle düzenlediğimiz sportif organizasyonlarımızla sporun, sporcunun yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Her fırsatta davetimizi, çağrımızıyineliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sportif tesislerimize davet ediyorum.”