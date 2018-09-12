Şehitkamil'de “4 mevsim spor 4 mevsim organizasyon”

Yaz döneminde 3 binin üzerinde genci ağırlayan kamp alanında etkinlikler sonbahar ve kış aylarında da hız kesmeden sürecek.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yaz tatili dönemi boyunca kamp çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, yaklaşık 3 aylık dönemde 3 binin üzerinde öğrenciyi misafir etti. Kamplara katılan gençlerin ulaşım konaklama ve yemek ihtiyaçlarının Şehitkamil Belediye Bakanlığınca karşılandığı kamplarda gençler bol bol moral depoladı. Doğa ile dört mevsim boyunca buluşmak isteyen öğrenciler için günü birlik ve konaklamalı kamp faaliyetlerini sonbahar ve kış aylarında düzenleyecek olan Şehitkamil Belediyesi, 12-15 ve 16-22 yaş grupları için planladığı ücretsiz kamplarda öğrenci gruplarını hareketli, zinde ve doğa ile iç içe bir yaşama davet edecek. Kamp alanında yer alan paintball, zipline, pentatlon sahası, tırmanma duvarı ve ip parkuru istasyonlarında mutluluk dolu anılar biriktiren öğrenci grupları, yeni dönemde de kamp alanındaki yerlerini almak için sabırsızlanırken, sonbahar ve kış aylarında düzenlenecek kamplar için ön kayıtlar da başladı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için çalacak ilk ders ziline sayılı günler kala yaz tatili boyunca öğrenciler için düzenledikleri kültürel, sosyal ve sportif ekinlikleri değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni eğitim-öğretim yılında da gençleri kamp merkezi ve spor alanlarında keyifle ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Fadıloğlu, “2018 yılı yaz tatili boyunca spor alanlarımızda ve kamp merkezimizde binlerce öğrencimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz katıldıkları etkinliklerde mutlu zamanlar geçirdiler. Öğrencilerimizin özelikle serbest zamanlarını güvenilir bir ortamda, sağlıklı ve zinde bir şekilde değerlendirmelerine büyük önem veriyoruz. Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan kamp alanımızda gerek günübirlik gerek konaklamalı kamplarda uzman eğitmenlerimiz program akışını büyük bir titizlikle hazırlıyorlar. Gençlik Kampımızda kitap okuma istasyonundan el sanatları çalışmalarına, eğlenceli ve heyecan dolu parkurlardan sportif faaliyetlere kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak birçok etkinlik mevuttur. Yeni eğitim-öğretim yılında da çocuklarımızı ve gençlerimizi, kamp merkezi ve spor alanlarında keyifle ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize, sağlıklı, zinde sporla dolu dolu bir eğitim yılı diliyorum. Kamp faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.