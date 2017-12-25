Şehitkamil’de coşkulu 25 Aralık kutlaması

yıl dönümü nedeniyle düzenlenen organizasyonlarda yüzlerce kişi haklı gurur ve mutluluğu yaşadı. Aralık ayının başından bu yana devam eden etkinlikler, renkli anlara sahne oluyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonlar, yüzlerce sporcunun ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük coşkunun yaşandığı sportif organizasyonların kapanış seremonileri ve ödül törenlerinde katılımcı kulüplerin temsilcileri ve sporcuları ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldı. Sportif organizasyonların yanı sıra 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinin seslendirildiği kurtuluş konserinde Gazianteplilere unutulmaz anlar yaşatan Genç Sesler Korusu, başarılı solo ve koro performanslarıyla konseri izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

"Ecdada yakışır bir nesil yetişiyor"

25 Aralık Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen sportif etkinlikler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupasında 19 ortaokulumuzdan 300’ü aşkın yıldız kramponu yeşil sahada buluşturduk. Kupanın heyecan dolu finalinin ardından katılan ve dereceye giren tüm okullarımızı bir kez daha kutluyorum. 3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupasında dereceye giren 32 sporcumuzun ve Satranç Kurtuluş Kupasında dereceye giren sporcularımızın ödüllerini düzenlediğimiz renkli bir törenle takdim etmiştik. 5. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupamızda ise 21 lisemizin mücadelesi devam ediyor. Dev adaların ve potanın perilerinin ödüllerini 28 Aralık 2017 günü Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törenle takdim edeceğiz. Alleben 1 Yüzme Havuzumuzda düzenlenen 6. Geleneksel Kurtuluş Kupası, 490 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışların ilk gününde farklı stillerde yüzülen serilerde dereceye giren sporcularımızın ödül kürsüsünde haklı sevinçlerini paylaştık. Halk oyunları kültür şenliğimizde ise 9 farklı gösteri grubundan 130 oyuncu ve 20 müzisyenimiz gün boyunca bizlere halk oyunlarımızın ve halk müziklerimizin en güzel örneklerini sundular. Çalışkan, sportmen, kültürlü, sanata önem veren ecdadına yakışır bir nesil yetişiyor ve bizler de onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

"Gençlerimiz sanatımızın geleceğidir"

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Söylemez yönetiminde 25 Aralık Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen Genç Seslerden Kurtuluş Konserini de değerlendiren Fadıloğlu, “25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiğimiz Genç Seslerden Kurtuluş Konserinde genç sanatçılarımızla gurur duyduk. Gençlerimiz ecdadımızın bizlere yaşattığı gururu geleceğe taşıyorlar. Şehrimizde konservatuvarın olması müziğe ilgi duyan gençlerimiz adına büyük şans. Biz de elimizden geldiği kadar gençlerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya, onlara daha çok fırsat vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz, sanatımızın geleceğidir. Konserde Türk müziğinin nadide eserlerini seslendiren genç öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizdeki bu huzur ortamı devam ettiği müddetçe biz de bu tip organizasyonların sayısını arttıracağız" diye konuştu.