Şehitkamil’de depreme duyarlılık sergisi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk açılan sergiyi gezdi.

Şehitkamil Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Gaziantep Odası tarafından Şehitkamil Belediyesi hizmet binası girişinde açılan sergi yoğun ilgi gördü. Belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar, depremle ilgili sergiyi gezdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk, sergi alanına gelerek deprem fotoğraflarını inceledi. Sergideki fotoğraflar hakkında bilgi alan Başkan Fadıloğlu, böylesine anlamlı bir serginin vatandaşları bilinçlendirmek adına önemli olduğunu söyledi.

Deprem gerçeğinin her zaman hafızalarda canlı tutulması gerektiğine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bugün İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra anılan deprem haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak adına açılan bu sergiyi olumlu buluyorum. Bu sergileri kapalı alanlarda yapmanın fazla bir getirisi yoktur. Özellikle vatandaşların, belediye ile yoğun inşaat işi olan kardeşlerimizin gelip giderken de bu konuda bilgi sahibi olabilmesi adına böylesine anlamlı bir sergi düzenlendi. Yalnızca sergiyle yetinilmemiş, küçük bir de el broşürü basılmış ki bütün vatandaşlarımız bu konuda bilgi sahibi olsun. Tabi projeler mühendisler vasıtasıyla yapılıyorsa Allah’ın izniyle bir sıkıntı olmuyor. Fakat klasik usullerle yapılmış kontrolsüz olan yapılarda büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Son dönemde Gaziantep’te Allah’a şükür yeni oluşan bir gecekondu mahallesi yok ama geçmişten gelen sıkıntıların da varlığını düşünmemiz lazım. Şimdiden farkındalık oluşturmak adına vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi adına yapılan bir çalışma. İnşallah bir an önce tüm vatandaşlarımız daha güvenli, daha yaşanabilir mekanlarda yaşar” şeklinde konuştu.

"İnşaat mühendisleri ile depremden önce tanışın"

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk, “17 Ağustos Deprem Haftası nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak, Gaziantep’te 4 belediyemizde aynı zamanda halkımızı bilgilendirmek adına deprem sergileri açtık. Tabi buradaki amacımız; Türkiye’deki deprem gerçeğini halkımıza, yöneticilerimize, meslektaşlarımıza yeniden hatırlatmak ve bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi için bir an önce düğmeye basmak. Bunun için Gaziantep şubesi olarak geçtiğimiz yıl deprem mastır yol haritası yaptık. Türkiye’den çok sayıda üniversite hocaları geldi, kamu kurum kuruluşlarının bütün yetkilileri, valilik, belediyeler, sivil toplum kuruluşları hepsi bir araya geldik. Gaziantep’in depremselliğini masaya yatırdık. Çok güzel ve verimli bir çalışma ortaya koyduk. Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışma yaptık. İnşallah bir sonraki adım da artık Gaziantep deprem mastır planı konusunda çalışmalara başlamamız gerekiyor. Bu konuda tüm idarecilerimizin yanındayız ve onlara bu konuda yardımcı olacağımızı belirttik. Bizim, inşaat mühendisleri ile depremden önce tanışın, şeklinde bir sloganımız var. Bu işi deprem olmadan önce deprem mastır planlarını bütün şehirlerde yapıp deprem ülkesi olan Türkiye’nin bundan en az zararla çıkmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.