Şehitkamil'de Ekim ayı sporla dolu dolu geçecek

yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilecek olan geleneksel spor organizasyonları binlerce sporcu öğrenciyi spor alanlarında buluşturacak. 4 farklı branşta gerçekleştirilen etkinliklerde sportif heyecan ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonlarında 4 farklı branşta binlerce sporcuyu ağırlayacak olan Şehitkamil Belediyesinde sportif faaliyetlere olan destek büyüyerek devam ediyor. 365 gün boyunca sportif tesislerinin kapısını ardına kadar sporcu öğrencilere açan Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarıyla sporcu öğrencilerin yarışmacı platformda deneyim kazanmalarına ve spor yoluyla sosyalleşmelerine büyük katkı sağlıyor. Ekim ayının başında 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası start alacak.Etkinlikler; 7. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ve 5. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Sutopu turnuvası ile devam edecek. Geleneksel spor organizasyonlarının finali ise 27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ile son bulacak.

Tüm sporcu öğrencilerimizi spor organizasyonlarına bekliyoruz

Tüm öğrencilerin yoğun eğitim-öğretim maratonunda daha mutlu ve zinde gelişimlerini sağalmak adına farklı branşlarda gelenekselleşen spor organizasyonlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilecek olanCumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sportif faaliyetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişimi adına çok değerli. Bu nedenlerle spor alanında yatırımlarımızı sürdürüyor, spor alanında yaptığımız her yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edeceğimiz geleneksel spor etkinliklerinde 4 farklı branşta binlerce sporcu öğrencimizi misafir edeceğiz. Spor alanlarımızda buluşturacağımız öğrencilerimiz spor yoluyla sosyalleşme, yaşıtlarıyla daha fazla paylaşım içerisine girme fırsatı elde edecekler. Basketbol, sutopu, satranç ve yüzme branşlarında gerçekleştirilecek olan spor organizasyonlarına tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu tip organizasyonlarda kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve federasyonlarımızın il temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. 4 farklı branşta yarışmacı olarak yerini alacak tüm sporcularımızı şimdiden spora olan ilgi ve alakalarından dolayı kutluyorum.”

Sportif etkinlikler çocuk oyunlarıyla şenlenecek

4 farklı branşta organize edilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonlarında müsabaka aralarında oynanacak olan geleneksel çocuk oyunları, sporcu öğrencilerin neşesine neşe katacak. Branşa özgü yarışma ve müsabakalarda yeteneklerini sergileyecek olan sporcu öğrenciler; çuval yarışı, ip atlama, yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarda farklı okullarından organizasyonlara katılan öğrenci arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı elde edecek.