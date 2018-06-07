Şehitkamil’de Enderun usulü teravih geleneğini yaşatılıyor

Şehitkamil Belediyesi, unutulan manevi geleneklerin yaşatılması için çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz Ramazan aylarında kılınan enderun usulü teravih namazı, bu yıl da ilçenin farklı noktalarında bulunan camilerde kılınıyor. Enderun usulü teravih namazını Şireci Cami İmam Hatibi Cabir Emre kıldırıyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından her gün başka bir mahalleye taşınan enderun usulü teravih namazı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Namaz sonrası konuşan cami cemaati, Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Müftülüğü işbirliğinde yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gelenek ve göreneklerin yaşatılması adına yapılan hizmetin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren vatandaşlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederek, uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.