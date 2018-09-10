Şehitkamil'de futbol birleştirici güç oldu

Büyük heyecanının yaşandığı futbol sahalarında 32 farklı takımdan yaklaşık 600 sporcu ter döktü.

Futbolun birleştirici gücünü kullanarak eski köyler yeni mahaller arasında kaynaşmayı ve sosyalleşmeyi amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, yaklaşık 600 futbol sevdalısını sahada buluşturdu. Turnuvanın ilk haftası, oynanan 24 maçla tamamlandı. Maçlarda atılan şık goller, müsabakaları takip eden mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı. Müsabakalar süresince heyecanın hiç dinmediği futbol sahalarında farklı yaş guruplarından oluşturulan takımlarda meşin yuvarlağın başına geçen yüzlerce futbol sevdalısı, unutamayacakları anlar yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı Gaziantep Şubesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesinin kurumlar arası işbirliği çerçevesinde organize edilen turnuva heyecan eylül ayı boyunca devam edecek. İlk haftası tamamlanan turnuvada ikinci hafta müsabakaları için kramponlar hazırlılarına ara vermeden başladı. 6 farklı mahallede belirlenen sahalarda oynanan maçlar sonrasında Batal, Bayatlı, Atalar, Karahöyük, Atabek, Dülük, Çağkuyu, Karakesek mahalleleri guruplarını puan ve averaj farkıyla lider olarak tamamladı.

“İnşallah turnuvanın neticesinde kazanan biz oluruz”

Organizasyona ve maça ilişkin değerlendirmede bulunan Bayatlı Mahallesi sporcusu Niyazi Şaki, “Aynı mahallede oturduğum arkadaşlarımla birlikte resmi bir futbol maçında sahada olmak çok güzel bir duygu. Bu organizasyon sayesinde çevre mahallelerde oturan arkadaşlarımızla da bir araya gelme fırsatı elde ettik. Futbol; her yaştan, her kesimden geniş kitlelerin büyük ilgi duyduğu bir branş. İnşallah turnuvanın neticesinde kazanan biz oluruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki maçlara da çok iyi hazırlanacağız. Organizasyonun düzenlememesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.