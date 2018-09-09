Şehitkamil’de futbol şöleni başladı

Büyük heyecanının yaşandığı futbol sahalarında 32 farklı takımdan yaklaşık 600 sporcu ter döktü.

Futbol sevenlerin büyük heyecanla beklediği mahaller arası futbol turnuvasının ilk gününde 6 farklı mahalle sahasında oynan 12 maç renkli anlara sahne oldu. Müsabakalar süresince heyecanın hiç dinmediği futbol sahalarında farklı yaş guruplarından oluşturulan takımlarda meşin yuvarlağın başına geçen yüzlerce futbol sevdalısı, unutamayacakları anlar yaşadı. Şık goller, verilen isabetli paslar, birbirinden güzel kurtarışlarla büyük sevinçlerin yaşandığı sahalarda tribünleri dolduran mahalle sakinleri, farklı renkleri taşıyan takımlarına büyük destek verdi. 32 farklı takımdan yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği turnuva ikinci gün müsabakalarıyla devam edecek.

Turnuvada ilk gün bol gollü geçti

Organizasyonun ilk gününde oynan müsabakalar birbirinden renkli gol sevinçlerine sahne oldu. Bayatlı Mahallesindeki sahada oynan Bayatlı-Acaroba maçı 4-1, Yamaçoba-Üçgöze 3-1, Atalar-Zülfikar 3-2’lik skorlarla tamamlandı. Erikli Mahallesindeki sahada oynan Dülük-Aktoprak maçı 3-0, Sam-Erikli 3-3’lük skorlarla tamamlandı. Karacaburç Mahallesindeki sahada oynan Karacaburç-Göksüncük maçı 2-1, Atabek-Dündarlı 5-3’lük skorlarla tamamlandı. Çağkuyu Mahallesindeki sahada oynan Çağkuyu-Uğurca maçı 4-1, Kızıkhamurkesen-Bedir 5-3’lük skorlarla tamamlandı. Köksalan Mahallesindeki sahada oynan Köksalan-Yığınlı maçı 1-0, Karakese- Bağbaşı 5-0’lık skorlarla tamamlandı. Batal Mahallesindeki sahada oynan İbrahimşehir-Kozluyazı maçı 1-0’lık skorla tamamlandı.

“Dostça bir maç oldu”

Organizasyona ve maça ilişkin değerlendirmede bulunan Acaroba Mahalle Muhtarı Ökkeş Beşe, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizim bölgemiz bu tür organizasyonlara susamıştı. Bu organizasyon, mahallelerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayacak. Allah, organizasyonda emeği geçenlerden razı olsun. Dostça bir maç oldu. Maçı kaybettik ama maçı kaybetmek önemli değil. Biz maçtan büyük zevk aldık. Mahalle takımımıza güveniyorum. Daha sonraki maçlarda da galip geleceğiz, mağlup olacağız ama keyifle maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu organizasyonu uzun süredir bekliyorduk”

Sahada mücadele ettikten sonra açıklamada bulunan Tevfik Göğüş isimli bir mahalleli ise, uzun süredir beklenen bir organizasyonun yapıldığını kaydetti. Organizasyonun önemine işaret eden Göğüş, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na bu turnuvayı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Çok uzun süredir futbola olan özlemimizi dile getiriyorduk. Başkanımız, sağ olsun talebimizi dikkate aldı ve bu organizasyonu düzenledi. Mahallelerin birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olan bu turnuva, geçlerimizin spor yoluyla sosyalleşmelerine de büyük fayda sağlayacak. Turnuvada her şey büyük bir titizlikle düşünülmüş. Hakemlerimiz, sağlık ve emniyet görevlilerimiz, sahalarda özveriyle görev yapıyorlar. Bu nedenlerle organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Dostluk içeresinde bir müsabaka dönemi olmasını diliyorum”

Müsabakaların ardından değerlendirmede bulunan bir mahalle takımı kaptanı Abdulkadir Doğan, “Futbolu izlemeyi ve oynamayı çok seviyoruz. Bu turnuvada mücadele edecek olmak bizler adına mutluluk vericidir. Sakatlıklardan uzak, dostluk içeresinde bir müsabaka dönemi olmasını diliyorum. İlçemizin farklı noktalarında mesafe gözetmeksizin futbol heyecanının yaşanmasına destek veren başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.